Droga: serra marijuana in mansarda, intervengono carabinieri

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Produceva marijuana in una mansarda trasformata in una serra. Il trentottenne proprietario di una pizzeria a Beinasco (Torino) è stato arrestato dai carabinieri.

A casa dell'uomo i militari dell'Arma hanno trovato alcuni grammi di marijuana e materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente, oltre a delle chiavi di una mansarda di Viarigi (Asti) sempre di sua proprietà. Ed è proprio nella mansarda che i carabinieri hanno trovato una serra casalinga con 120 piante e 300 grammi di marijuana in fase di essicazione, 15 confezioni di semi di cannabis, vasi di grandi dimensioni già predisposti per la coltivazione della droga, un sistema di areazione e ventilazione forzata e attrezzatura varia. Il 38enne si trova ora agli arresti domiciliari. (ANSA).