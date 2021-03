Covid: 2.141 positivi, +35 ricoverati

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - I dati dell'Unità di crisi regionale di oggi sembrano confermare il rallentamento in Piemonte del contagio Covid e della pressione sugli ospedali: in terapia intensiva c'è stato un incremento di 6 ricoverati (il totale è ora 332), negli altri reparti +29 (totale 3.361). I casi di positività sono 2.141, con un tasso del 6.9% rispetto ai 31.017 tamponi diagnostici processati (20.419 antigenici), la quota di asintomatici è pari al 35.3%. I morti sono 52 (di cui 2 registrati oggi), il totale da inizio pandemia sale a 9.896. Le persone in isolamento domiciliare sono 30.304, i guariti + 1.547. (ANSA).