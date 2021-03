Torino: accampamento nomadi abusivo, 14 multe e diffide

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - Avevano installato un accampamento abusivo, composto da una cinquantina di persone, nomadi camminanti siciliani, con 13 roulotte e un camper, in un'area pubblica del quartiere torinese Barriera di Milano, in via Monteverdi. Quasi una sorta di 'campeggio', con spazi e attrezzature comuni, zone per cucinare, aree barbecue e lavanderia. Dopo giorni di monitoraggio, è scattato l'intervento della polizia municipale che si è concluso con 14 sanzioni amministrative per circa 5 mila euro e altrettante diffide, finalizzate al sequestro dei mezzi, che scatta nel caso l'area non venga liberata entro 48 ore.

Gli agenti del Reparto Informativo Minoranze Etniche sono intervenuti secondo quanto previsto dalla recente normativa regionale in tema di insediamenti abusivi. Si tratta del secondo intervento importante, pochi giorni dopo quello di strada del Villaretto, effettuato dal Rime della polizia municipale nei confronti di nomadi camminanti siciliani in applicazione di questa nuova normativa. (ANSA).