Sciacallo dorato nel Canavese, investito e ucciso da auto

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - Uno sciacallo dorato investito e ucciso da un'auto è stato recuperato sulla provinciale 565 di Castellamonte, a Strambinello (Torino) dal presidente degli ATC (Ambiti territoriali di caccia) 1 e 2, Paolo Pelle. La carcassa è stata poi presa in consegna dalla Funzione specializzata Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino che l'ha portata lalla Facoltà di Medicina Veterinaria Veterinaria dell'Università di Torino, dove il professor Ezio Ferroglio ha eseguito l'esame autoptico. Lo sciacallo è risultato essere un maschio dell'età di circa un anno e del peso di 11,5 chilogrammi, che presentava una frattura del bacino e degli arti anteriori riconducibili ad un impatto con un'autovettura.

Il primo avvistamento di uno sciacallo dorato in Italia risale al 1984. nell'estremo est della penisola, ma la specie si è progressivamente espansa in tutto il nord, arrivando fino al Piemonte. Da alcuni mesi nella pianura alessandrina, nei pressi di Valenza Po, un esemplare viene monitorato con le fototrappole dai guardaparco del Parco del Po. In Italia si stima una popolazione di circa 200 individui.

"Ringraziamo tutti coloro che hanno avuto un ruolo nel ritrovamento dell'animale investito - sottolinea Barbara Azzarà, Consigliera metropolitana delegata alla tutela della fauna e della flora - Si tratta di un evento importante ai fini dello studio della fauna selvatica nel nostro territorio". (ANSA).