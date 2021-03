Covid: Politoamico, aiuto al telefono per gli studenti

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - Un'iniziativa contro il disagio degli studenti universitari dovuto alla diffusione del Covid-19.

E' il progetto Politoamico, promosso dal Comitato Unico di Garanzia del Politecnico di Torino, che ha come partner Telefono Amico Torino: un servizio di ascolto telefonico per chiunque sentisse la necessità di chiedere aiuto, ma anche solo di parlare e di trovare un supporto per affrontare momenti di difficoltà o di sconforto. L'iniziativa è stata avviata con un percorso di formazione per studenti e studentesse interessati all'accoglienza e alla comunicazione, così che possano diventare punti di riferimento riconosciuti, e collaborare con associazioni studentesche come ad esempio 'Deb - Dialogue, Explore, Bond' che fornirà uno spazio di ascolto anonimo.

"Il contatto telefonico, che nella sua forma garantisce un anonimato che può incoraggiare a fare il primo passo nel chiedere aiuto - spiega il professor Marco Sangermano, docente promotore dell'iniziativa - è qualcosa che può agire sulle ansie sempre più frequenti incentivate il periodo. In questo modo è possibile aiutare gli studenti e le studentesse a ritrovare un equilibrio, non solo personale, ma anche nella loro vita accademica". "Con Politoamico l'Ateneo, che già è impegnato in prima battuta per queste problematiche con un servizio di supporto psicologico - afferma la professoressa Claudia De Giorgi, vice rettrice per la Qualità il Welfare e le Pari Opportunità - sta facendo un ulteriore passo verso un'attenzione sempre più attiva e presente per studenti e studentesse. Si tratta di un progetto che si inserisce in un processo di miglioramento dai risvolti più ampi ed è inserito a pieno titolo nel Piano Strategico". (ANSA).