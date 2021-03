Covid: Dea Mauriziano, sistema messo a dura prova ma reggerà

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - "Stiamo raggiungendo, credo, il picco delle infezioni da Covid della terza ondata e il sistema di emergenza nostro è messo a dura prova, perché sono numerosi sia i pazienti positivi che negativi, gli spazi sono limitati e l'impegno assistenziale è importante. però affrontiamo giorno per giorno la situazione, abbiamo le risorse per gestirla e medici preparati e che conoscono bene la patologia. E' pesante e stressante però fa parte del nostro lavoro ed è una realtà che la medicina d'urgenza sa affrontare bene". A dirlo, in una videointervista all'ANSA, Domenico Vallino, direttore del pronto soccorso dell'ospedale Mauriziano di Torino "Abbiamo un reparto di medicina d'urgenza - spiega - che è stato trasformato in Covid, al momento con 21 pazienti su 21 posti letto, di cui 14 sottoposti a trattamento ventilatorio non invasivo. Anche un'area di osservazione del Dea è stata trasformata in Covid e ora ci sono 18 pazienti, di cui 10 ventilati".

Rispetto a prima, spiega ancora, "sono pazienti mediamente più giovani che giungono qui dopo giorni di terapia domiciliare non andata a buon fine e quindi con un problema di compromissione respiratoria sensibilmente elevato".

Complessivamente ogni giorno al pronto soccorso ci sono circa "130-140 passaggi, di cui circa il 50% negativi e il 50% positivi". (ANSA).