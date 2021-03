Cirio, Rt in calo a 1,33 curva si appiattisce

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - L'indice Rt del contagio in Piemonte è passata do da 1,41 a 1,3 e i dati dei ricoveri "sembrano confermare che la curva si appiattisce. Incrociamo le dita". Così il presidente della Regione Alberto Cirio, nella conferenza stampa per fare il punto sulla vaccinazione. "Oggi ci sono stati 2.997 casi di positività ma a fronte di 35 mila tamponi - ha aggiunto - ma soprattutto dopo i numeri di ieri, -2 ricoverati nei reparti ordinari e stesso dato del giorno prima in terapia intensiva, il +53 di oggi nei reparti ordinari e +11 in terapia intensiva ci dicono sostanzialmente che la curva si sta appiattendo".

Sul fronte dei vaccini, "entro il 22 marzo - ha detto Cirio - tutti gli over 80 riceveranno la comunicazione dell'appuntamento ed entro il 15 aprile tutti avranno ricevuto la prima dose del vaccino. Sempre entro il 15 aprile, sarà somministrata la prima dose anche al personale scolastico che ne ha fatto richiesta".

(ANSA).