Arte: Berruti, 'L'abbraccio più forte' cerca la sua musica

(ANSA) - TORINO, 19 MAR - Il pittore degli abbracci Valerio Berruti, autore lo scorso anno dell'iniziativa benefica 'L'abbraccio più forte, che ha raccolto 260mila euro per la Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus, ha lanciato un appello al mondo della musica per completare la video animazione con una colonna sonora.

"Vorrei completare il progetto con una colonna sonora della video-animazione per poi portare questo nuovo lavoro in giro per il mondo appena finalmente sarà possibile farlo", spiega Berruti, originario di Bra (Cuneo). La proposta di colonna sonora dovrà essere inedita e della durata minima di 120 secondi, il tempo in cui scorrono i 768 fotogrammi che compongono il video. Ogni brano dedicato all'iniziativa sarà condiviso sul profilo Instagram dell'artista. (ANSA).