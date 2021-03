Venaria Reale, programma Green dal primo giorno di primavera

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - Il 21 marzo, con l'arrivo della primavera prende avvio la programmazione 2021 della Reggia di Venaria. Una data emblematica in cui sarà trasmessa online, sul sito www.lavenaria.it e sui canali social della Reggia, una produzione video girata fra i giardini e le sale della residenza sabauda sulle note della Primavera di Vivaldi. Un simbolo di rinascita scelto, dinanzi alla forzata assenza del pubblico causata dall'emergenza pandemica, come segnale di ottimismo, con un calendario di attività per la prima volta caratterizzato da un tema portante. È infatti intitolato Green il 2021 della Reggia di Venaria, con eventi, iniziative e proposte per un anno scandito dallo scorrere delle stagioni. Con il giungere dell'estate, dal 21 giugno la Citroniera Juvarriana accoglierà la mostra "Una infinita bellezza - Paesaggio e ambiente in Italia dalla pittura romantica all'arte contemporanea", organizzata con la Gam - Galleria civica d'arte moderna e contemporanea di Torino, mentre con l'arrivo dell'autunno sarà inaugurato il restauro della Fontana d'Ercole., "Abbiamo voluto ridare centralità all'essenza di questi complessi nati in stretta connessione con l'ambiente, valorizzando la presenza di giardini, orti e parchi" spiega Paola Zini, presidente del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. "Abbiamo costruito un'offerta variegata di eventi artistici basata su più momenti di spettacolo e puntando su un'unica grande mostra coerente con il tema Green: saranno esposte oltre 200 opere per testimoniare come la sensibilità per la natura e l'interesse per il paesaggio incontaminato siano temi centrali nella produzione di numerosi artisti del passato", sottolinea Guido Curto, direttore del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. (ANSA).