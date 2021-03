Salute:Molinette,gomitoli e uncinetti a pazienti oncologiche

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - E' ripartito il progetto di Lanaterapia all' Ospedale Molinette di Torino. La onlus Gomitolorosa www.gomitolorosa.org che promuove il lavoro a maglia negli ospedali come strumento per ridurre l'ansia in pazienti, soprattutto oncologici, donerà alla Breast Unit 1.000 kit ersonali, contenenti un gomitolo di lana e un uncinetto, con le quali le pazienti oncologiche potranno finalmente riprendere il proprio percorso benessere, intrecciare fili, distrarre la propria mente, durante la chemioterapia e nelle sale d'attesa.

Il progetto era stato interrotto in tutta Italia a causa del Covid. Ma con ikit individuali le pazienti potranno sferruzzare in sicurezza giacché non ci sarà passaggio di oggetti tra persone e la confezione si potrà igienizzare.

"Dal 2012, i volontari di Gomitolorosa, e i medici sostenitori e amici, promuovono, sostengono e raccomandano la Lanaterapia in dieci ospedali, da Messina, a Milano, perché credono fortemente che il lavoro a maglia o all'uncinetto rappresenti un'attività dalla quale trarre grandi benefici per la salute fisica e mentale e costituisca un strumento integrativo del percorso di cura", commenta Alberto Costa, presidente della onlus e oncologo senologo riconosciuto a livello internazionale per il suo contributo all'avanzamento della cura dei tumori al seno. (ANSA).