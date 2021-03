Piemontese Mammoliti 'Miglior chef dell'anno'

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - A Michelangelo Mammoliti, giovane, executive chef, del Ristorante La Madernassa di Guarene (Cuneo), è stato assegnato da Acqua Panna e San Pellegrino il premio come Miglior chef dell'anno.

E' uno dei premi della Guida di Identità Golose, curata da Paolo Marchi, che motiva così la scelta: "Piemontese di Giaveno, classe 1985 ha tradotto importanti apprendistati tra Italia (Gualtiero Marchesi in Franciacorta, Villa Feltrinelli con Stefano Baiocco) e Francia (Alain Ducasse, Pierre Gagnaire, Yannick Alléno e Marc Meneau) in uno stile molto personale e audace, tecnicamente rilevante e dalle forti inclinazioni green". "È una bellissima soddisfazione ricevere questo premio, oggi più che mai. Sono passato dal seguire appuntamenti come la presentazione della Guida di Identità Golose, vestendo i panni del semplice spettatore, a essere premiato con il riconoscimento che ogni cuoco aspetta una vita intera", commenta Mammoliti. "Il primo pensiero va alle mie brigate, di sala e di cucina, al loro lavoro incessante che mi ha permesso in questi anni di portare avanti la mia idea di cucina, sviluppando una filosofia che è la mia ma che mi auguro possa essere oggi condivisa e sposata da tutti. L'evoluzione continua e costante del mio lavoro è ciò che mi auguro. Come anche una maggiore serenità come categoria, nella speranza che presto la ristorazione possa tornare a dare sapore all'Italia intera. Auguro al nostro ristorante e a tutti i colleghi di poter presto riaccendere i fuochi e di avere sale gremite di gente". (ANSA).