Ludopatia: mille lavoratori gioco lecito in piazza a Torino

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - "Gioco legale, gioco sicuro". Con questo slogan questa mattina a Torino hanno manifestato con un presidio in piazza Castello i lavoratori del gioco legale in Piemonte. Circa un migliaio di persone per chiedere l'abrogazione di "una legge regionale che regola il gioco, che dopo oltre tre anni dall'entrata in vigore non ha funzionato, con uno spostamento della domanda verso l'offerta illegale e con nessun effetto nella lotta alla ludopatia", spiega Massimiliano Pucci, presidente dell'associazione degli operatori del gioco lecito. "Bisogna abrogare la retroattività della legge regionale perché a nostro avviso è incostituzionale - spiega Mara Pasquale, lavoratrice del settore - sono già stati persi un sacco di posti di lavoro e dal 20 maggio di quest'anno ne verranno persi altri 1500". "Il distanziamento che ci impongono di 500 metri dai luoghi sensibili come chiese, scuole, bancomat e ospedali sono pochi e chiudiamo anche se c'eravamo prima della norma".

"Le istituzioni piemontesi - conclude Pucci - devono trovare il coraggio di rivedere un impianto normativo che sta mettendo in discussione la sussistenza di un intero comparto economico legale e le migliaia di posti di lavoro che genera, eliminando la retroattività dei limiti imposti dalla legge". (ANSA).