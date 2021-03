Dante700: La Piccina Commedia, opere dantesche per i bimbi

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - Avvicinare bambini e ragazzi alla figura di Dante e alle sue opere attraverso libri, periodici e materiali scolastici dell'Ottocento e della prima metà del Novecento. È lo scopo del progetto La Piccina Commedia. Dante e i ragazzi tra educazione e ricreazione che la torinese Fondazione Tancredi di Barolo presenterà con un incontro online in programma dalle 17,30 alle 18,45, del 25 marzo, il DanteDì.

Immagini, letture e video illustreranno il materiale più significativo conservato presso la Biblioteca e l'Archivio della Fondazione (che ospita anche il Musli, Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia), tra cui una rara edizione de Il sogno di Giulietta. Fantasia dantesca di Ida Baccini del 1887 e, del 1925, il divertente e toscanissimo Ramerino di Augusto Novelli.

Pinocchio è protagonista dei viaggi danteschi in Pinocchio nell'AltroMondo del 1914 e negli anni '20/'30 nei tre volumetti Pinocchio all'Inferno, al Purgatorio e al Paradiso; Topolino all'Inferno fa parte dei Classici Disney, mentre La Piccina Commedia degli anni '50 è una versione, poco nota, espressamente pensata per i bambini più piccoli. Tra i periodici è di particolare interesse il numero monografico su Dante del "Giornalino della Domenica", uscito un secolo fa.

A giugno è previsto l'allestimento in una sala del Musli di una mostra temporanea con materiali di amena lettura e una sezione dedicata al libro animato e all'illustrazione, e al libro pop up di Massimo Missiroli Dante Inferno. (ANSA).