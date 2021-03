Covid: infermieri, ospedali Piemonte al collasso

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - "Gli ospedali del Piemonte sono al collasso, un nuovo incubo per infermieri e operatori sanitari ormai stremati". Lo sostiene Francesco Coppolella, segretario regionale del Nursind, secondo cui "nelle centrali operative gli interventi hanno superato di gran lunga quelli massimi previsti in contemporanea, nei pronto soccorso la situazione di sovraffollamento sta diventando ingestibile e la trasformazione dei reparti per recuperare posti letto Covid è in costante evoluzione". Con gli operatori "spremuti da un anno", l'auspicio è "in una vera e reale accelerazione dei vaccini che possa permetterci di non ricadere in questo incubo". (ANSA).