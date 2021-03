Covid: Cucine Solidali, in un anno 58.000 pasti ai poveri

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - Compie un anno il progetto Cucine Solidali, che coinvolge 20 ristoranti torinesi e ha distribuito 58 mila pasti alla mensa Frati Minori, ai senza tetto di Sant'Egidio e agli asili notturni Cts di Torino. I trasporti giornalieri dei pasti dal ristorante alla mensa sono a cura della Croce Verde.

Durante il periodo di restrizione sanitaria a causa dell'epidemia Covid-19 a inizio di marzo 2020, un gruppo di ristoranti torinesi, tra i quali degli stellati, ha dato origine a "un moto spontaneo di solidarietà" prendendosi carico di parte del fabbisogno delle mense dei poveri della città. Si tratta di un movimento corale senza distinzione tra tipologie di ristorazione, che ha come unico scopo la preparazione di pasti in accordo con le realtà di distribuzione popolare. Il concetto alla base del progetto è quello di riaprire quante più cucine di ristoranti possibili per coprire l'accresciuto bisogno di pasti per le categorie più deboli.

"Ciò che mi ha stupito di più - racconta Andrea Chiuni, executive chef dei ristoranti Tre Galline, Tre Galli e Carlina, che coordina il progetto - è stata la formazione spontanea e armoniosa di questo gruppo di ristoranti che ogni giorno in completa autogestione svolge un servizio così prezioso senza apparente fatica e senza mai tirarsi indietro. La realtà però è un'altra, la preparazione va comunque calendarizzata con conseguente carico supplementare di lavoro di quella cucina.

Sicuramente un progetto innovativo e straordinario nel panorama gastronomico italiano". (ANSA).