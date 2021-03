Covid: bandiere a mezz'asta ad Asti in memoria vittime

(ANSA) - ASTI, 18 MAR - Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, ha osservato un minuto di silenzio davanti al Municipio, in fascia tricolore, per le vittime del Covid. A mezz'asta le bandiere di piazza San Secondo in occasione della Giornata Nazionale dedicata alle vittime della pandemia. (ANSA).