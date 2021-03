Blatte in appartamento, trovate 10 tonnellate rifiuti

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - Aveva accumulato in casa 10 tonnellate di rifiuti, stracci e masserizie, tanto da rendere ormai impossibile viverci, anche per la presenza di blatte che avevano invaso l'appartamento. Una vicenda di degrado a cui la donna, affetta da problemi psichici, non voleva mettere fine tanto da minacciare di far saltare in aria la casa se qualcuno fosse intervenuto e da costringere l'anziano convivente a dormire in auto. La situazione è stata risolta in questi giorni con un intervento della polizia municipale che è riuscita a mettere in sicurezza l'alloggio, in una palazzina Atc nel centro di Torino, affidando i due inquilini alle cure dei sanitari.

La vicenda era stata oggetto di diverse segnalazioni da parte degli abitanti dello stabile, anche dello stesso convivente della donna. L'anziano, preoccupato per le condizioni igieniche e di sicurezza in cui versava l'appartamento, ha raccontato di non riuscire neanche più a muoversi in casa e di essere costretto a passare le giornate fuori casa e le notti in auto.

E' stata dunque emessa un'ordinanza di sgombero al quale la donna ha cerato, senza successo, di opporsi minacciando di far saltare in aria l'edificio. Dopo lo sgombero ci sono voluti tre giorni per ripulire l'appartamento, portando via anche i mobili, ormai pieni di insetti e delle loro uova. (ANSA).