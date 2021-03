AstraZeneca: Piemonte fa ripartire le convocazioni

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - Dopo il via libera delle scorse ore al vaccino AstraZeneca da parte dell'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, il Piemonte fa ripartire subito le convocazioni. Si attende solo la revoca del blocco da parte di Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, ma già in serata sono partiti i primi sms. Sono circa 20 mila le dosi da recuperare nella regione per lo stop al farmaco, ma circa 5 mila appartengono ai lotti sequestrati e non sono quindi al momento recuperabili. (ANSA).