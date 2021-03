Unità d'Italia: ai Musei Reali la Carrozza del Re Mylord

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - Il percorso dei Musei Reali, nella Rotonda dell'Armeria Reale, si arricchisce in occasione dei 160 anni dell'Unità d'Italia, con la carrozza di Vittorio Emanuele II, protagonista con Cavour e Garibaldi del Risorgimento, primo Re d'Italia dal 1861 al 1878 e di cui è stato celebrato, nel 2020, il duecentesimo anniversario della nascita. L'arrivo a Torino della carrozza è un importante tassello del percorso dei Musei Reali, in una delle sezioni che più colpiscono l'immaginazione dei visitatori. Sarà collocata a pochi passi dalla loggia dalla quale Carlo Alberto annunciò, il 4 marzo 1848, la promulgazione dello Statuto. Appartenente alle Collezioni Presidenziali del Quirinale, la carrozza denominata Mylord, ricordata negli inventari con la definizione antica di 'Polonese' o 'Polacca', era uno dei mezzi preferiti da Vittorio Emanuele II per le uscite private a Roma.

Viene presentato anche il nuovo allestimento Le armi del Re, una selezione di 21 oggetti di notevole pregio, recentemente restaurati, che facevano parte delle ricche raccolte personali di Vittorio Emanuele II. Oltre alle armi, la collezione comprende bandiere, uniformi, onorificenze e altri oggetti strettamente personali.

"La collezione dell'Armeria Reale di Torino - spiega Enrica Pagella, direttrice dei Musei Reali - occupa un posto di riguardo nel contesto europeo, ma la sua valorizzazione non è né facile né scontata, dato l'impianto fortemente storicizzato degli spazi e l'impronta ottocentesca che contraddistingue il primo ordinamento". "Il nuovo allestimento Le armi del Re si propone di valorizzare un nucleo di oggetti poco noti, ma di rilievo sia dal punto di vista storico sia per il loro pregio" sottolinea Giorgio Careddu, curatore delle collezioni d'arte dell'Armeria Reale. (ANSA).