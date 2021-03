Tumori: lotteria Ricerca la Fortuna, raccolti 30mila euro

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - Sono stati 6mila i biglietti distribuiti con la lotteria 'Ricerca la Fortuna', che ha permesso di raccogliere 30mila euro a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus - che l'ha organizzata - per sostenere l'Istituto di Candiolo Irccs.

L'estrazione dei tagliandi vincenti ieri nella sala consiliare del Comune di Candiolo. In palio, tra i numerosi premi, anche una Fiat 500, una Card Basicnet del valore di mille euro, un'opera del maestro Ugo Nespolo.

Il successo di 'Ricerca la fortuna' è dovuto anche alla collaborazione con Federfarma Torino e con Farma Onlus, che hanno acquistato un numero importante di biglietti e contribuito ad una distribuzione capillare su tutto il territorio. "Il risultato della quarta edizione della lotteria "Ricerca la Fortuna" assume un importante valore in un momento particolarmente difficile a causa della pandemia - commenta Gianmarco Sala, direttore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro -. E' una conferma del sostegno concreto di cittadini, artigiani, associazioni e imprenditori che credono nelle attività di cura e di ricerca dell'Istituto di Candiolo IRCCS ed è il segno di un legame forte e speciale che sta alla base della storia della nostra Fondazione che proprio quest'anno compie 35 anni di vita. Un grazie particolare va al gruppo FCA Italy, che ci accompagna dalla prima edizione, ai numerosi partner e alle tante attività commerciali che sono al nostro fianco in questa iniziativa". (ANSA).