Ogr riportano musica in scena, domani il rapper Myss Keta

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - Domani, giovedì 18 marzo alle 22, una session del rapper Myss Keta darà il via alla nuova rassegna Ogr Good Vibes, un progetto che riporta la musica in scena con sessioni musicali e reading unplugged disponibili gratuitamente sul canale YouTube delle Ogr.

In un momento in cui i palchi sono vuoti, Ogr riporta gli artisti sul palco per sostenere il comparto della musica dal vivo, che nell'ultimo anno ha perso il 97% del fatturato. Grazie a una serie di sessioni musicali unplugged e reading registrati all'interno del Duomo, area iconica delle ex officine, verranno coinvolte maestranze e professionalità legate all'organizzazione di eventi, settore attualmente tra quelli più in difficoltà. Un segnale chiaro in sintonia con OGR, che da sempre mira ad essere un propulsore di crescita del capitale culturale, sociale ed economico del territorio.

Gli altri artisti annunciati per Good Vibes: Bebo Guidetti e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, Motta, e spazio per le nuove proposte con Love Trap, Tutti Fenomeni e Marco Castello. Il 9 aprile il palco sarà per i giovani artisti della scena torinese con Fusaro, special guest Bianco, e la band zYp. (ANSA).