Lavavetri molesti, quindici persone identificate a Torino

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - Operazione della polizia municipale di Torino contro i lavavetri molesti. Una quindicina di persone, tutte di origini romene, sono state identificate nel giardino Artiglieri di Montangna, dietro il terminal degli autobus in corso Vittorio Emanuele, difronte al Palazzo di Giustizia, dove si erano accampanti per la notte anche con tende da campeggio e materassi.

L'intervento dei 'civich' arriva dopo le denunce di alcuni cittadini che avevano subito molestie al rifiuto di dare denaro per la pulizia dei vetri non richiesta. La polizia municipale ha sequestrato 56 'spazzole' utilizzate per il lavaggio, mentre tra gli identificati un trentenne pregiudicato, con precedenti per rapina e violenza sessuale, è stato portato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio. Per un altro uomo, suo coetaneo, è scattato l'ordine di espulsione per tentata estorsione, furto e ricettazione: dovrà lasciare il territorio nazionale entro 30 giorni.

L'area scelta per il bivacco è stata ripulita dal personale dell'Amiat. (ANSA).