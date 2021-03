Intesa Sanpaolo: 5,3 milioni a pmi Nord Ovest per rilancio

di Amalia Angotti (ANSA) - TORINO, 17 MAR - Parte oggi da Torino il ciclo di webinar che la Direzione Regionale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta di Intesa Sanpaolo sta organizzando per presentare alle imprese del nord ovest Motore Italia, il nuovo programma strategico di finanziamenti e iniziative per consentire alle piccole e medie imprese italiane di superare la fase di difficoltà causata dalla crisi pandemica e rilanciarsi attraverso nuovi progetti di sviluppo e crescita. Il piano prevede un plafond nazionale di 50 miliardi di euro e mette a disposizione circa 5,3 miliardi di nuovo credito per le imprese delle tre regioni.

"Nel 2020, un anno che ha presentato diverse criticità determinate dalla pandemia, abbiamo concretamente sostenuto il tessuto produttivo del nord ovest, e anche quest'anno garantiremo il nostro impegno con soluzioni concrete: allungando i tempi di rientro del debito e consentendo alle pmi di pianificare gli investimenti che siamo pronti a sostenere con nuovo credito", spiega Teresio Testa, direttore regionale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta di Intesa Sanpaolo. "Nel 2020 e fino al mese di febbraio del 2021, nelle tre regioni le aziende hanno beneficiato di finanziamenti a medio-lungo termine, compresi gli interventi per il Covid-19, per circa 3,5 miliardi di euro. Alle imprese abbiamo inoltre concesso oltre 40.000 moratorie per un debito residuo di 5,8 miliardi e favorito, fino a oggi, più di 90 accordi regionali di filiera.

E' il momento di fare un passo in più per accelerare insieme il rilancio, con un impegno orientato a un futuro sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale". (ANSA).