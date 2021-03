(ANSA) - TORINO, 17 MAR - Tragedia della solitudine ad Asti.

I vigili del fuoco hanno rinvenuto, in via Torchio, il corpo senza vita di un uomo, in quarantena perché affetto da Covid.

Accanto a lui il figlio disabile impossibilitato a chiedere aiuto. Quest'ultimo è stato affidato alle cure dell 118. E' intervenuta anche la polizia. (ANSA).