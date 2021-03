Covid: don Cravero, poche risorse ma andiamo avanti

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - "L'economia della speranza ci fa andare avanti. Bisogna immaginare, riuscire a inventare cose nuove, andare oltre a quello che hai davanti agli occhi". E' questa la ricetta 'anti Covid' di Domenico Cravero, il sacerdote torinese, parroco, sociologo e filosofo, che ha fondato una decina di comunità terapeutiche e avviato imprese sociali rivolte ai giovani e ai soggetti più fragili. Anti Covid, ma non solo perché è più in generale "il metodo che consente di affrontare i cambiamenti".

"L'epidemia è un duro colpo. La situazione dal punto di vista economico è molto triste, difficile. Ci sono poche risorse e le situazioni drammatiche sono tante" spiega Don Cravero che nel 2019 ha pubblicato il saggio 'L'economia della speranza'. Don Cravero è preoccupato, ma non si perde d'animo: "Bisogna darsi da fare. Sto cercando di affrontare le difficoltà anche in contatto con altri gruppi e associazioni che vivono gli stessi problemi e hanno la stessa passione. Bisogna mettersi in gioco e avere ben chiaro che la realtà di prima non ci sarà più. Dovremo fare lezione di quello che sta succedendo, partire da qui per andare oltre e uscire migliori, cambiare paradigma".

"La vita di gruppo - spiega don Cravero - è un grande vantaggio, aiuta a essere più propositivi. E' più difficile laddove c'è isolamento, dove non c'è rete e le persone si chiudono in se stesse. Le persone autistiche, per esempio: abbiamo provato a coinvolgerle, a inventare attività per loro, ma si sono tirate indietro, per loro è più difficile inventare".

(ANSA).