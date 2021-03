Cairo, stagione travagliata ma credo nel mio Toro

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - "Credo molto nel Toro e in ciò che abbiamo fatto: abbiamo avuto una stagione un po' travagliata ma sono fiducioso": così il presidente granata, Urbano Cairo, ai microfoni di Radio 1 durante la trasmissione "Un giorno da pecora", nel giorno del recupero dei granata contro il Sassuolo.

"Il Covid ha influenzato la stagione della Serie A con gli spalti vuoti e i focolai in squadra, com'è successo a noi ed anche ad altri - ha aggiunto il numero uno del club granata - ma sono cose che valgono per tutti, dobbiamo pensare a fare bene".

Infine, una battuta: "Sono abbastanza scaramantico, a volte indosso un vestito particolare, ma lo devo cambiare perché quest'anno sta funzionando poco" , ha aggiunto Cairo, scherzando. (ANSA).