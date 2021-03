Bruciano masserizie tra baracche, colonna di fumo su Torino

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - Intervento questo pomeriggio dei vigili del fuoco all'ex campo nomadi di Lungo Stura Lazio, a Torino è stata creata una baraccopoli dopo lo sgombero del 2015.

Da una prima ricostruzione l'incendio si è generato su da cumuli di masserizie, per cause ancora da stabilire. Una colonna di fumo nero si è alzata in cielo, ben visibile da vari punti della città. (ANSA).