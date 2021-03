Vento oltre 90 kmh, da domani aria più fredda e umida

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Un'altra giornata ventosa in Piemonte, ma l'intensità sta scemando: oggi raffiche fino a 94 kmh sul Mottarone, sopra Stresa, 91.8 a Ceresole Reale, nel Gran Paradiso, quasi 80 km a Susa e Oulx, oltre 58 ad Avigliana, 40.3 alla periferia di Torino. Vento forte anche nell'Alessandrino, 61.6 kmh a Ponzone.

Domani e giovedì una rotazione dei venti - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale - porterà aria più fredda e lievemente più umida, in attesa della discesa dell'aria polare in arrivo dalla Russia, con l'atteso crollo delle temperature, da venerdì, e deboli nevicate fino a quote basse, nel Cuneese anche in qualche zona di pianura. (ANSA).