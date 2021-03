Torino: Comune condannato per rumore movida, valuta ricorso

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Il Comune di Torino è stato condannato in primo grado, in una causa civile, a risarcire 29 abitanti del quartiere San Salvario per i presunti danni subiti a causa dei rumori della movida. La denuncia contro la 'malamovida' si riferiva al periodo che va dal 2013 al 2018, ossa dalla precedente all'attuale consiliatura di Palazzo Civico. L'amministrazione comunale sta ora valutando di fare appello.

"I problemi collegati alla movida - evidenziano da Palazzo Civico - non sono riconducibili esclusivamente alla mancata adozione di un Piano dell'inquinamento acustico, come affermato nella decisione del tribunale, ma hanno carattere ben più ampio, con aspetti di ordine pubblico e di tutela delle attività economiche del territorio".

L'amministrazione ricorda inoltre che in tema di movida "la Città di Torino ha adottato nel tempo ordinanze e regolamenti e anche stipulato accordi con associazioni di categoria del commercio". (ANSA).