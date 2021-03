Tennis: al torneo Atp di Dubai avanzano Sinner e Sonego

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Debutto vincente, direttamente al secondo turno, per Jannik Sinner e Lorenzo Sonego nel Duty Free Tennis Championships, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 1.897.805 dollari, in corso sul cemento di Dubai (Emirati Arabi Uniti). Il 19enne di Sesto Pusteria, n.32 dell'Atp e 16/a testa di serie del torneo, si è imposto in rimonta con il punteggio di 2-6, 7-6 (2), 6-4, dopo 2h01' di gioco, sul kazako Alexander Bublik, n.43 del ranking. Dopo le iniziali difficoltà, per un problema al piede, è arrivato il successo per il 'next gen' azzurro che, negli ottavi, avrà di fronte lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.11 del ranking), quarto favorito del seeding.

In precedenza, sempre sul campo 3, il 25enne Lorenzo Sonego, n.37 del ranking, inizialmente sorteggiato contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, n.52 dell'Atp, ma dopo il ritiro a tabellone già compilato dello svizzero Stan Wawrinka divenuto 17/a testa di serie così da entrare in gara direttamente al secondo turno, si è sbarazzato con doppio 6-2 (in un'1h15') dello spagnolo Bernabe Zapata Miralles, n.150 Atp, proveniente dalle qualificazioni. (ANSA).