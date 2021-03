Teatro: docufilm di '10 mg' in attesa riaprano le sale

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - "Se non impariamo al più presto a fare i conti con il nostro dolore senza averne paura e senza ipocrisie, quel dolore ci schiaccerà e dividerà sempre di più rendendoci ancora più soli". E' una frase dello spettacolo '10 mg' di Maria Teresa Berardelli, diretto da Elisabetta Mazzullo e prodotto dal Teatro Stabile di Torino, che, causa Covid, si potrà vedere solo quando riapriranno i teatri. Nel frattempo, però, il pubblico potrà conoscerne il dietro le quinte nel documentario 'Chimica sentimentale', realizzato da Frana smashing videos e offerto gratuitamente sul sito dello Stabile torinese il 19 marzo.

Il documentario è inserito nel programma 'Theatre in the Digital Age' , realizzato con ETC European Theatre Convention, il più grande network di teatri pubblici europei mirato a promuovere la ricerca e la sperimentazione del digitale e che inserirà il film sul proprio sito web, dando visibilità al Tst.

"Il testo di Maria Teresa Berardelli 10 mg - dichiara la regista Elisabetta Mazzullo - si colloca perfettamente nello scenario della nostra vita quotidiana di oggi. In un mondo 'nuovo' abitato dal dolore e da un malessere potente in cui le parole sembrano servire poco e si preferisce affidarsi al sollievo di una pillola da 10 mg". (ANSA).