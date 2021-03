Stop a chiese e funzioni a Crescentino e Lamporo

(ANSA) - VERCELLI, 16 MAR - A partire da oggi, fino a data da destinarsi, sono state chiuse tutte le chiese di Crescentino e sono state sospese tutte le celebrazioni al loro interno. Lo ha comunicato il parroco del primo centro abitato del Vercellese entrato in zona rossa il 4 marzo, don Edoardo Swiatkowsky, su decisione della Curia Arcivescovile di Vercelli.

Il sindaco Vittorio Ferrero ha comunicato che attualmente in città ci sono 222 positivi al covid ed oltre 60 persone in quarantena preventiva.

Il provvedimento di chiusura delle chiese vale anche per il comune limitrofo di Lamporo. I riti funebri saranno celebrati direttamente al cimitero, mentre le messe verranno celebrate a porte chiuse e trasmesse via streaming. "Non appena si sarà proceduto alle necessarie operazioni di sanificazione - spiega il sindaco -, la chiesa parrocchiale e il santuario della Madonna del Palazzo verranno regolarmente riaperte per la preghiera personale". (ANSA).