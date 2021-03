Stellantis: premio in Kiricoin a clienti attenti ad ambiente

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Premiare i clienti della Nuova 500 attraverso un sistema di remunerazione dei comportamenti di guida più attenti all'ambiente. E' l'innovativo progetto Kiri Technologies, presentato in una web conference svolta contemporaneamente in tre diverse location, il Talent Garden di Torino, l'e-Village presso Green Pea e l'abitacolo della Nuova 500.

Il nuovo sistema premia in 13 Paesi europei i guidatori della Nuova 500 assegnando loro KiriCoin, una moneta virtuale spendibile in un marketplace dedicato. Attraverso l'app Fiat è possibile verificare i KiriCoin accumulati e il proprio stile di guida, basato sul punteggio di eco:Score. I guidatori con i migliori punteggi otterranno premi extra esclusivi come buoni Amazon, Apple Music, Netflix, Spotify e Zalando. La piattaforma Kiri si estenderà potenzialmente in altri settori, come quelli delle energie rinnovabili o dei prodotti di consumo biologici.

"Vogliamo sostenere i comportamenti attenti all'ambiente dei nostri clienti e ricompensarli con vantaggi esclusivi.

Semplicemente guidando le Nuove 500 connesse e dotate del nuovo sistema di infotainment, si ha la possibilità di accumulare KiriCoin in un portafoglio "virtuale" visualizzabile nell'app Fiat. I dati di guida, come distanza e velocità, vengono inviati al cloud di Kiri e convertiti automaticamente in KiriCoin, grazie a un algoritmo realizzato da Kiri. Il risultato arriva direttamente sullo smartphone dell'utente e i KiriCoin possono poi essere usati per ottenere prodotti e servizi sul marketplace di Kiri", ha spiegato Gabriele Catacchio, e-Mobility Program Manager. (ANSA).