Scuola Moncalieri in gara di dibattito su cultura d'impresa

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Una scuola di Moncalieri, l'IIS Majorana, partecipa al primo torneo nazionale di dibattito sulla cultura d'impresa, sfida che vede in campo dieci scuole da tutta Italia. La gara è organizzata da Archivio del cinema industriale e della comunicazione d'impresa, Fondazione Dalmine, Fondazione Giuseppe Merlini, Museimpresa, Società Nazionale Debate Italia e LIUC - Università Cattaneo.

La competizione, rivolta alle classi della scuola secondaria di II grado, ha lo scopo di "diffondere la conoscenza della metodologia didattica del debate e di contribuire allo sviluppo di una percezione più matura e critica dei temi dell'impresa". I ragazzi potranno preparare le argomentazioni sulla base di materiali messi a disposizione da musei e archivi aziendali aderenti alla rete di Museimpresa.

Il torneo, al via il 22 marzo rigorosamente online, si svolgerà in un girone unico composto da 10 squadre provenienti da Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise e Piemonte. Ogni squadra parteciperà ad almeno tre confronti e le quattro formazioni che otterranno i punteggi più alti accederanno alle Finali del 27 marzo. A giudicare gli studenti saranno esperti della Società Nazionale Debate Italia e soci Museimpresa.

Il Torneo si appoggia alla piattaforma di didattica a distanza di LIUC - Università Cattaneo (Moodle) e le gare si svolgeranno su Zoom. Gli studenti delle classi coinvolte nelle fasi iniziali della competizione potranno seguire i dibattiti attraverso una diretta streaming dedicata via Youtube, mentre le fasi finali saranno aperte a tutti, su Youtube e sui canali social degli enti coinvolti. (ANSA).