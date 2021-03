Ogr, famiglia Boffa esce da Snodo dopo tre anni

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - La famiglia Boffa esce da Sofito, società partecipata al 60% dalla società consortile per azioni Ogr-Crt, titolare di Snodo, lo spazio di ristorazione polifunzionale all'interno delle Ogr-Officine Grandi Riparazioni di Torino.

L'uscita è ""dettata dalla scelta di focalizzarci sul nostro settore di punta: il real estate. Dopo il lockdown siamo ripartiti più carichi che mai, in questi mesi abbiamo diversi progetti tra Torino, Milano, il Nord Italia e la Cina", spiega Luca Boffa, ceo del Gruppo Building.

A Torino il Gruppo Building ha recentemente inaugurato Domus Lascaris, rivisitazione di un palazzo razionalista degli anni Cinquanta a due passi da piazza Solferino, ha avviato il cantiere di Uptown Torino, la riconversione della struttura dell'ordine La Salle di Villa San Giuseppe in edificio residenziale, mentre a Milano sono diversi i progetti avviati nel luxury real estate. (ANSA).