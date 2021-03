Moto Gp: Motul sarà con Suzuki anche nel 2021

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Motul sarà con Suzuki nella MotoGp anche nel 2021. Nella sua storia ha vinto tre titoli mondiali - nel 1993 con Kevin Schwantz, nel 2000 con Kenny Roberts Jr e nel 2020 con Joan Mir - e oltre 40 gare conquistate con moto Suzuki sponsorizzate tecnicamente e con successo da Motul, una partnership che nel corso degli anni ha permesso di raggiungere grandi risultati. Nella classifica generale 2020 i due piloti Suzuki si sono classificati rispettivamente al primo e terzo posto, l'obiettivo nel 2021 è ottenere il primo e secondo posto.

Suzuki è entrata per la prima volta ufficialmente in MotoGp (allora conosciuta come classe 500cc nel Campionato del Mondo) nel 1974 con una Suzuki RG500. Il coinvolgimento tecnico di Motul con Suzuki nelle competizioni - sia nella MotoGp che in altri campionati - ha contribuito all'espansione del rapporto commerciale tra il Gruppo giapponese e quello francese.

L'accordo copre più Paesi e segmenti, tra cui le gamme di prodotti per auto, Powersport e nautica, che beneficiano della sperimentazione dei prodotti Motul sui circuiti per testare, sviluppare e perfezionare i lubrificanti destinati allo scaffale di vendita e all'utente finale. "Siamo molto orgogliosi di scrivere un altro capitolo della lunga e apprezzata storia tra Suzuki e Motul. Siamo stati fortunati di godere nel 2020 di questi successi, sotto forma di vittoria nel campionato in molte categorie diverse, frutto della visione e della collaborazione tecnologica che condividiamo. Ora siamo tutti pronti per essere ancora insieme nella prossima stagione" afferma Nicolas Zaugg, chief value officer di Motul. (ANSA).