Incendi: Canadair per rogo Musinè, fiamme anche nel Biellese

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Per spegnere l'esteso incendio che da ieri pomeriggio sta avvolgendo le pendici del monte Musinè a Caselette (Torino), all'imbocco della Valle di Susa, è in azione da questa mattina un aereo Canadair che sta effettuando lanci di acqua su due fronti del rogo. Opera anche un elicottero che scarica acqua da un serbatoio da mille litri. Sul posto il funzionario di servizio dei vigili del fuoco che dirige, insieme a a due direttori le quattro squadre dei vigili del fuoco, numerosi volontari e squadre Aib (antincendio boschivi). Non ci sono pericoli per le abitazioni, mentre una linea elettrica ad alta tensione è stata isolata.

Un altro incendio boschivo è scoppiato a Sordevolo (Biella), dove sono impegnati Vigili del fuoco e squadre Aib.

Sulle montagne piemontesi continua a soffiare il vento anche se meno impetuoso rispetto ai due ultimi giorni, Ieri - informa con un tweet la Protezione civile del Piemonte - nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi sono stati impegnati complessivamente 75 volontari a Caselette, Castellamonte (Torino), Ornavasso (VCO) e Borgo San Dalmazzo (Cuneo), supportate da 24 mezzi da terra e tre aerei.

