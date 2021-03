Il processo a teatro va in classe, lezione giudice Caselli

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - "Il processo a teatro va in classe" è il tema del corso di aggiornamento per insegnanti organizzato dal Liceo scientifico Darwin di Rivoli, che sarà inaugurato online domani, 17 marzo, alle 15, con la partecipazione del magistrato Giancarlo Caselli. Il progetto è presentato dal Teatro Filosofico e dell'Economia Civile, con l'associazione Viartisti Teatro. Il Teatro Filosofico e dell'Economia Civile, inaugurato nel 2019 a Villanova d'Asti, è dedicato ai temi della cittadinanza attiva e della promozione della cultura nelle comunità locali. Dopo un inizio in presenza, con eventi realizzati con il regista Gabriele Vacis, con l'economista Carlo Cottarelli e il giornalista Ferruccio De Bortoli, è ora online.

"Abbiamo incontrato la regista Pietra Selva alcuni mesi fa - spiega il sociologo e psicoterapeuta Domenico Cravero dell'Associazione Solidarietà Giovanile, fondatore del Teatro insieme alla Scuola di Economia Civile - e abbiamo riscontrato la possibilità di collaborare con la sua associazione Viartisti Teatro. La sua esperienza, maturata come drammaturga e regista di numerosi Processi al Teatro Carignano di Torino, è il presupposto da cui è nato il format, con metodologie interattive efficaci per agevolare l'apprendimento dei ragazzi e promuovere l'inclusione dei più fragili".

Per la Scuola di Economia Civile, fondata dall'economista Stefano Zamagni, parteciperà Beatrice Cerrino. Apriranno i lavori la preside del Liceo Darwin Elena Sorrisio e il professore Matteo Nascè responsabile del corso. Interverrà l'attrice Gloria Liberati e condurrà l'incontro Lidia Cassetta, responsabile della comunicazione e ideatrice del Teatro. (ANSA).