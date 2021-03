Covid:operatori mercati rionali Torino sdraiati, 'già morti'

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Sdraiati a terra "perché noi siamo già morti". I commercianti dei mercati rionali di Torino protestano così, questa mattina davanti alla Prefettura, contro le chiusure imposte con il passaggio del Piemonte in zona rossa.

"Ci ritroviamo nella stessa situazione dell'anno scorso - dicono - Perché chiuderci? Noi tra ambulanti non abbiamo avuto contagi, se non pochissimi, perché stiamo a distanza e stiamo fuori, all'aperto". Per i mercatali i problemi arrivano dai supermercati dove non vengono rispettate le regole e la gente si accalca tra gli scaffali. "Non ci fermiamo più", aggiungono promettendo nuove iniziative per i prossimi giorni. (ANSA).