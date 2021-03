Covid: Bulgari, pasti non consumati a famiglie in difficoltà

(ANSA) - ALESSANDRIA, 16 MAR - I pasti non consumati alla mensa aziendale di Bulgari saranno donati alle famiglie in difficoltà di Valenza (Alessandria), dove ha sede la multinazionale.

L'azienda orafa ha formalizzato l'accordo con l'associazione San Vincenzo de Paoli, dopo due settimane di sperimentazione.

I volontari dell'associazione andranno lì ogni giorno per il ritiro e poi distribuiranno i pasti ai nuclei in crisi economica. "A Valenza, da decenni, l'associazione sostiene le persone in difficoltà - spiega Federico Violo, presidente della San Vincenzo di Alessandria -, aiutando circa 130 nuclei familiari. Il dato è in costante crescita negli ultimi mesi, anche a causa degli effetti della pandemia. A Bulgari e Cirfood rivolgo un sincero ringraziamento per la sensibilità dimostrata in questo momento così complesso". (ANSA).