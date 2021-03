Covid: a Torino tornano manifesti 'Consigli per la rivolta'

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - In concomitanza con il ritorno della zona rossa sono riapparsi sui muri di Torino, nel quartiere Aurora e a Barriera di Milano, i manifesti con i 'Consigli per la rivolta'. Un vero e proprio vademecum su come comportarsi durante le proteste di piazza, come coprire sempre il volto, non andare all'ospedale se ferito perché potrebbe esserci la polizia, non fare foto e video che possano essere utilizzate come prove contro.

I manifesti, su cui indaga ora la Digos, sono gli stessi, sia per la grafica e per i contenuti, comparsi all'indomani degli scontri del 26 ottobre in piazza Castello e nelle altre vie del centro. Potrebbero essere stati affissi in occasione della manifestazione anarchica di solidarietà con gli arrestati proprio per i fatti di fine ottobre. (ANSA).