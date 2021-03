Cinema: 'Cuban dancer' vince 20/o Glocal Film Festival

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - 'Cuban Dancer' di Roberto Solinas, film documentario sulla figura di Alexis, un ballerino cubano con una vita sospesa tra Cuba e gli Stati Uniti, coprodotto tra la piemontese Indica Film, Canada e Cile, ha vinto il 20/o Glocal Film Festival, quest'anno in forma digitale, in tutto 5 giorni con 33 film. Un'edizione che ha raccolto notevole successo al netto di 120 abbonamenti e molti contatti.

Miglior cortometraggio 'Gli Atomici Fotonici' di Davide Morando, storia di un rapporto difficile tra un padre, interpretato da Giovanni Storti (di Aldo, Giovanni e Giacomo).

Tra i premiati anche la scenografa Paola Bizzarri alla quale è andato il Premio 'Riserva Carlo Alberto' 2021, riservato a professionisti legati al Piemonte, scelti per il ruolo avuto nel rendere il territorio punto di riferimento nel panorama cinematografico nazionale e internazionale.

Molti dei suoi 40 anni di carriera Paola Bizzarri li ha vissuti a Torino e ne ha reinventato le strade anche in film come 'Il comandante e la cicogna' di Silvio Soldini. Tra gli autori con i quali ha lavorato Nanni Moretti, per Habemus Papam' , Pontecorvo, Mazzacurati, Muccino e Tavarelli. (ANSA).