Atelier en francais, attività on line per famiglie

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Il 20 marzo l'Onu celebra la Giornata della Lingua Francese: in questa occasione e fino al 31 marzo Palazzo Madama offre alle bambine e ai bambini curiosi la possibilità di incontrare la cultura francese attraverso le vicende del magnifico baule realizzato intorno al 1.200 in una bottega orafa di Limoges e un tempo appartenuto al diplomatico Guala Bicchieri, che viaggiò in Francia e in Inghilterra per conto del papa. Tramite l'acquisto su Vimeo del video in lingua italiana Blu e Oro, i colori del Medioevo al costo di 3,50 euro, sarà possibile scoprire cosa custodiva il prezioso cofano esposto a Palazzo Madama, con quali materiali e tecniche è stato realizzato, quali creature fantastiche sono state poste a guardia di questo splendido scrigno e perché il blu, che è stato adottato anche nella bandiera francese e oggi è uno dei colori più usati e amati, è una delle numerose e belle eredità che ci ha lasciato il Medioevo.

Dopo aver guardato il video, i bambini potranno giocare con le creature fantastiche, che lo sorvegliano, attraverso un quiz, durante il quale si ascolteranno brevi brani descrittivi in lingua francese e bisognerà mettere in atto le migliori capacità di osservazione per rispondere correttamente alle domande. Alla fine del quiz sarà possibile scaricare una scheda per disegnare la propria creatura fantastica e un modello per costruire un taumatropio, un gioco ottico che permetterà di dare movimento a due degli animali presenti sul cofano. (ANSA).