Secondo giorno di forti venti, da giovedì neve a bassa quota

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - Per il secondo giorno consecutivo forti raffiche di vento hanno flagellato il Piemonte: 153 kmh al Gran Vaudala, sopra Ceresole Reale, nel parco del Gran Paradiso, 92 kmh sul monte Fraiteve, sopra Sestriere (Torino); raffiche oltre i 70 kmh a Torino, quasi 50 kmh sul lago Maggiore, a Verbania Pallanza, nei dati raccolti dalle stazioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale).

Neve e nevischio sulle creste di confine e in alcune zone anche nelle vallate interne. Sono gli effetti della saccatura polare che interessa un'enorme area dalla Scandinavia all'Adriatico meridionale. Ma è nella seconda parte della settimana che è atteso il classico colpo di coda dell'inverno, con minime - prevede Smi (Società meteorologica italiana) - da giovedì a 0-5 gradi su pianura e bassa collina, -5/-1 tra 1.000 e 1.500 metri di altitudine. Venerdì in netto calo anche le massime: 4-8 gradi in pianura e bassa collina, "con neve - spiega Smi - fino a quote di bassa collina tra Cuneese, Torinese, Biellese, a tratti anche su alcune zone di pianura, specie nel Cuneese"- (ANSA).