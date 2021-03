Lavoro: Diageo, corso gratuito per esperti di cocktail

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - Mercoledì 17 marzo parte Learning for Life, il training gratuito di Diageo che formerà alla professione di bartender - barman professionisti, specializzati per esempio nei cocktail - 40 giovani disoccupati, proponendosi di supportare il settore Horeca e di portare un contributo alla riduzione della disoccupazione giovanile in Italia.

Il format (oltre 70 ore) viene proposto in diverse parti del mondo e quest'anno sarà per il 70% in forma virtuale. Al termine del percorso, sulla base della frequenza, dei voti ottenuti nelle esercitazioni in aula e della proattività dimostrata durante il corso verranno selezionati i 10 migliori candidati tra Torino e Milano che avranno accesso allo stage retribuito.

Learning for Life ha finora formato 140.000 giovani bartender in circa 35 paesi, dei quali 750 nel Sud Europa e quasi 100 in Italia dove il programma viene portato avanti dal 2019. (ANSA).