Latte: Inalpi investe 148 milioni nel quinquennio 2021-2025

Inalpi, l'azienda lattiero casearia leader del settore in Piemonte, nel quinquennio 2021-2025 investirà 148 milioni di euro per realizzare la seconda torre di sprayatura dove viene prodotto latte in polvere certificato, un nuovo caseificio e per sviluppare ulteriormente le sue attività nel segno della sostenibilità ambientale, tutela delle risorse idriche e produzione di energie sostenibili. Un piano illustrato nell'ambito del think thank dedicato al futuro della società di Moretta (Cuneo), nata oltre 50 anni fa, al quale sono stati collegati esponenti del modo imprenditoriale, finanziario e accademico. "È necessario avere una mente aperta, saper ascoltare e accogliere le idee, gli spunti e, perché no, talvolta anche le critiche, per costruire un percorso costruttivo di crescita", ha commentato Ambrogio Invernizzi, presidente di Inalpi dopo i numerosi interventi, da Peter Brabeck, presidente emerito del Gruppo Nestlè all'ex ministro del'Economia Domenico Siniscalco, da Nunzio Pulvirenti, consigliere nel cda di Lavazza a Francesco Pugliese, amministratore delegato.

Il piano di investimenti sosterrà e potenzierà il settore Ricerca e Sviluppo di Inalpi &D per il quale, nel 2019, è stato creato InLab Solutions. Inalpi progetta "un futuro fatto anche di innovazione di prodotto, di valorizzazione, un'innovazione che sappia anticipare le richieste di mercato, che sappia creare nuove partnership, raggiungere mercati esteri attraverso un accurato percorso di internazionalizzazione, ma che sappia anche prestare attenzione al proprio territorio".

La prima torre di polverizzazione è in funzione da oltre 10 anni e tratta il latte acquistato dai produttori del territorio.

