Just the Woman I Am, 25.000 alla prima edizione virtuale

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - Sono stati 25.000 gli iscritti alla 8/a edizione di Just the Woman I Am, la prima edizione virtuale della corsa-camminata torinese che promuove la parità di genere, lo sport, la cultura del benessere e sostiene la ricerca sul cancro.

L'evento, organizzato dal Centro Universitario Sportivo con l'Università e il Politecnico di Torino, prevedeva che ogni partecipante nella settimana dal 7 al 14 marzo potesse scegliere il proprio percorso di 5 chilometri nel luogo prediletto, in piena sicurezza. Vi hanno partecipato persone da tutta Italia e da altri paesi tra cui Giappone, Maldive, Francia, Svezia, Germania e Sati Uniti.

Pieno successo - dicono gli organizzatori - anche delle diverse iniziative collaterali tra le quali il convegno "Nanoscience in Cancer Immunotherapy" aperto dallo spettacolo 'Ritratti di signora', dedicato al ruolo che, nel corso degli ultimi due secoli, le donne si sono faticosamente ritagliate nel mondo della scienza e della cultura.

"Un grande evento - commenta il presidente del Cus, Riccardo D'Elicio - con un ottimo risultato anche con questa nuova formula virtuale che nei prossimi anni affiancherà quella su piazza". (ANSA).