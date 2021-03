I tesori d'arte della Città Metropolitana di Torino in tv

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - Sul canale 13 del digitale terrestre dell'emittente televisiva Grp continua la messa in onda di 'Restauri d'Arte', reportage sui restauri delle chiese e dei palazzi nel territorio cittadino a cura della Direzione comunicazione e rapporti con i cittadini e il territorio della Città Metropolitana di Torino.

I servizi vanno in onda il venerdì alle 19,45, il sabato alle 13,30 e la domenica alle 22,30. I documentari sinora pubblicati sono dedicati alla chiesa della Misericordia di Torino e al complesso che a Carmagnola comprende la chiesa e il convento di Sant'Agostino. Il prossimo reportage sarà dedicato ai lavori in corso nella sede dell'Accademia di Medicina di Torino: si tratta della ristrutturazione dell'androne e del recupero di un ciclo di affreschi di Bartolomeo Guidobono.

Per visionare la playlist dei reportage video sinora pubblicati sul canale YouTube della Città Metropolitana e alle fotogallery basta accedere al portale Internet della Città Metropolitana di Torino. (ANSA).