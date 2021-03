Covid: in Piemonte boom di ricoverati +193, in intensiva +9

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - Cresce ancora in Piemonte il numero dei ricoverati in terapia intensiva, + 9 rispetto a ieri, con totale ora a 276, ma è nei reparti ordinari che si è verificata un'altra impennata, +184 in un giorno. E' stato così superata la soglia dei 3.000 pazienti: il dato aggiornato a oggi dall'Unità di crisi della Regione è 3.070, che arriva a 3346 con i ricoverati in terapia intensiva.

Superata anche quota 30 mila negli "attualmente positivi": sono 30.200 nell'ultimo report della Regione che registra 19 decessi (1 relativo a oggi) e +1175 guariti. Sul fronte dei contagi, sono 1.742 i nuovi casi con un tasso del 12.3%, con l'esito diagnostico di 14.163 tamponi (7.156 antigenici); la quota di asintomatici è del 37.2%.

Le persone in isolamento domiciliare sono 26.854 (ANSA).