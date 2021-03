Covid: il Piemonte da oggi in zona rossa, ecco le regole

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - Il Piemonte è da oggi di nuovo in zona rossa, per effetto dell'ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza. Le regole da seguire durante questo periodo sono pubblicate sul sito del Governo. Chiusi i negozi, tranne quelli che vendono generi alimentari o di prima necessità, e gli esercizi di barbiere, parrucchiere ed estetista, gli spostamenti sono consentiti solo per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità. Chiuse le scuole di ogni ordine e grado.

E' fatto divieto di far visita ad amici o parenti o comunque in un'altra abitazione privata per motivi che non siano di lavoro, salute o necessità. E' possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra regione, solo per chi può comprovare di avere avuto titolo per recarvisi prima del 14 gennaio 2021. E' vietato consumare cibi e bevande all'interno di bar e ristoranti, mentre l'asporto è possibile dalle 5 alle 22 e la consegna a domicilio può avvenire senza limiti di orario. Le passeggiate e l'attività motoria all'aperto sono consentite esclusivamente in prossimità della propria abitazione, mentre l'attività sportiva può essere praticata solo nel territorio del proprio comune dalle 5 alle 22 in forma individuale e all'aperto. E' possibile, infine, spostarsi per raggiungere il luogo di culto più vicino a casa. (ANSA).